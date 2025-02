Days Gone Remastered è ufficiale, in uscita ad aprile su PC e PS5

Sony ha confermato i vari rumor che si sono avvicendati in questi ultimi mesi annunciando Days Gone Remastered, una nuova edizione riveduta, corretta ed espansa dell’action open world targato Bend Studio.

Sviluppata in collaborazione con Climax Studios, la versione rimasterizzata di Days Gone presenterà non soltanto un comparto grafico rimesso a nuovo per sfruttare l’hardware e le varie feature di PS5, tra cui ombre e illuminazione migliorati, supporto per il DualSense e Tempest 3D Audio, ma anche contenuti di gameplay inediti.

Verrà infatti introdotta la modalità “Horde Assault”, progettata per mettere alla prova le abilità dei giocatori mentre cercano di ottenere un punteggio elevato sopravvivendo il più a lungo possibile contro enormi orde di zombie. Ci sarà spazio anche per le modalità Permadeath e Speedrun. Inoltre, gli sviluppatori promettono la presenza di una modalità foto migliorata.

Days Gone Remastered sarà disponibile il 25 aprile su PC e PS5. I possessori del gioco originale potranno acquistare un upgrade alla versione rimasterizzata al prezzo di 10 dollari (non è ancora stato reso noto il prezzo in euro).