Borderlands 4 in uscita su PC e console a settembre

Gearbox Software è intervenuta nel corso dell’ultimo State of Play per annunciare la data di uscita di Borderlands 4, il nuovo capitolo della pazza saga di looter shooter.

In Borderlands 4 torneremo a vestire i panni di un Cacciatore della Cripta, sfruttando potenti abilità e personalizzando la nostra build per dominare i nemici con abilità di movimento dinamiche e tonnellate di armi da fuoco (e non solo). Ambientato su Kairos, dovremo sfuggire all’opprimente giogo del Cronocustode, uno spietato dittatore che domina il popolo dall’alto. Tuttavia una catastrofe di proporzioni globali rischia di mettere a repentaglio il suo Ordine, gettando l’intero pianeta nel caos.

Avremo modo di scatenare la resistenza e cancellare dall’esistenza mostruosità meccaniche, banditi assetati di sangue e orribili bestie a partire dal prossimo 23 settembre 2025, quando Borderlands 4 verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Gearbox ha infine annunciato che Borderlands 4 sarà il protagonista di un altro State of Play interamente dedicato alla presentazione del gameplay dell’FPS. La trasmissione è prevista nel corso della primavera.