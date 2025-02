SEGA e Lizardcube annunciano Shinobi: Art of Vengeance

SEGA e Lizardcube, lo studio che ha dato i natali a Streets of Rage 4, hanno presentato Shinobi: Art of Vengeance, un nuovo action platform 2D basato sullo storico franchise della società giapponese.

In questo gioco fa il suo ritorno il maestro ninja protagonista della serie, Joe Musashi, che torna a casa dopo un’avventura e trova il villaggio raso al suolo e il suo clan trasformato in pietra. Assetato di vendetta, Joe parte per una nuova missione, pronto a combattere contro orde di nemici e boss giganti attraverso mondi disegnati a mano.

Shinobi: Art of Vengeance verrà pubblicato su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 29 agosto 2025.