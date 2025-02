Svelato Warriors: Abyss, già disponibile su PC e console

Koei Tecmo ha presentato Warriors: Abyss, uno spin-off roguelite che si rifà ai bullet heaven in stile Vampire Survivors.

In Warriors: Abyss i giocatori controllano un eroe evocato all’Inferno da Enma, il Re degli Inferi, nel tentativo di sconfiggere il diabolico Gouma. In questo titolo, i giocatori si tuffano nell’abisso per cercare di raggiungere il quarto livello dell’Inferno combattendo contro orde di nemici e reclutando le anime degli eroi del passato nella loro squadra. Il gioco presenta elementi roguelite, come livelli e oggetti generati casualmente, promettendo un’esperienza unica in ogni partita.

Warriors: Abyss è già disponibile su PC (Steam), PS4, PS5 e Xbox Series X|S, mentre la versione per Nintendo Switch verrà pubblicata domani, il 14 febbraio.