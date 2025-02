Annunciato Metal Eden, il nuovo FPS di Reikon Games

Deep Silver e Reikon Games, lo studio che in passato ha dato i natali a RUINER, hanno annunciato lo sparatutto fantascientifico Metal Eden.

In Metal Eden assumeremo il ruolo di ASKA, un’avanzata Hyper Unit androide costruita attorno a una psiche umana digitalizzata. Ci avventureremo all’interno delle architetture al neon del pianeta tecnologico Moebius ed esploreremo il misterioso mondo sottostante mentre combatteremo in un conflitto in corso per le anime di una colonia umana perduta, conservate in nuclei cibernetici.

Il gioco presenterà otto missioni attraverso le quali potenziare sia l’arsenale che il corpo cibernetico della protagonista, combattendo contro nemici brutali ed estraendo i nuclei di energia per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia.

Metal Eden verrà pubblicato il 6 maggio su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.