Svelato Tides of Annihilation, un action adventure per PC e console

Lo studio cinese Eclipse Glow Games ha approfittato dello State of Play per presentare Tides of Annihilation, un nuovo action adventure per PC e console ispirato alle leggende del ciclo arturiano.

Il gioco narrerà le vicende di Ginevra, l’ultima sopravvissuta di una Londra ormai in rovina, trasformata in un’inquietante riflesso di sé stessa con i suoi edifici distorti, le sue forme di vita mutate, e la sua storia avvolta nell’ombra. Torreggianti come montagne, dei cavalieri colossali vagano per la metropoli: spetta a Ginevra affrontare battaglie epiche contro questi giganteschi titani, scalando le loro forme imponenti per scoprire le storie che definiscono la loro esistenza.

“Il debutto di Tides of Annihilation allo State of Play di Sony è un risultato incredibile per il team di sviluppo di Eclipse Glow“, ha dichiarato il lead producer Kun Fu. “È anche solo l’inizio. Abbiamo creato un mondo che reinventa la leggenda di Artù, dove i temi del coraggio, della lealtà e dell’eroismo si intrecciano in una storia epica ambientata in un’ambientazione insolita ma familiare che metterà alla prova il coraggio dei veri giocatori e spingerà il genere in avanti“.

Tides of Annihilation verrà pubblicato su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. Al momento è sprovvisto di una data di uscita.