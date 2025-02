Split Fiction torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Hazelight Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Split Fiction, la prossima avventura cooperativa degli autori di It Takes Two e A Way Out.

Il filmato presenta le due protagoniste, Mio e Zoe, gettando luce sulla storia delle loro vite e dandoci un assaggio dell’avventura che vivranno attraverso i variegati mondi di Split Fiction. Inoltre, il trailer dà uno sguardo alla storia del gioco: Mio, autrice di fantascienza, e Zoe, scrittrice fantasy, metteranno da parte le loro differenze, scoprendo segreti nascosti su loro stesse e aiutandosi a vicenda per superare ogni ostacolo. Il gioco racconta racconta infatti la storia di due scrittrici agli antipodi che uniscono le forze per fuggire da una macchina che simula i mondi dei loro racconti.

Ricordiamo che Split Fiction uscirà il 6 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il prezzo del gioco è fissato a € 49,99 e include il Pass Amici, che permette di invitare un secondo giocatore a prescindere dalla piattaforma grazie alle funzionalità cross-play.