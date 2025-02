The Alters slitta ancora: rinviato oltre il primo trimestre

Dopo un primo rinvio sul finire dello scorso anno, la finestra di lancio di The Alters è stata ulteriormente spostata in avanti. 11 bit studios ha infatti annunciato che il gestionale di sopravvivenza in salsa sci-fi non uscirà più nel corso del primo trimestre dell’anno.

La pubblicazione è stata dunque spostata a data da destinarsi dal momento che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per garantire che il prodotto soddisfi gli standard qualitativi prefissati. L’uscita di The Alters resta dunque prevista nel corso del 2025, ma non sappiamo esattamente quando. Ricordiamo che il gioco uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il rinvio di The Alters va a inserirsi all’interno di una situazione difficile per 11 bit studios, che meno di due mesi fa ha cancellato un progetto non ancora annunciato e licenziato parte dei suoi dipendenti.