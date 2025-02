Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, disponibile la demo

SEGA ha pubblicato la demo di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, ora disponibile per il download su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Questo dimostrativo il protagonista Goro Majima mentre si avventura a Honolulu. È possibile combattere sia a terra che via mare, provando così le battaglie navali. Inoltre è presente il minigioco del karaoke con una selezione di tre canzoni.

Ricordiamo che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà disponibile dal 20 febbraio anche su PS4 e Xbox One, tuttavia la demo non è presente su queste piattaforme.