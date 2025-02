Atari e Llamasoft annunciano la rivisitazione moderna di I, Robot

Atari e Llamasoft, la software house di Jeff Minter, hanno presentato a sorpresa la rivisitazione in chiave moderna di I, Robot, cabinato arcade degli anni Ottanta progettato originariamente da Dave Theurer.

Nel gioco prenderemo il controllo di un robot dalla testa di bue impegnato in una missione per superare in astuzia l’occhio onniveggente. In ogni livello sarà necessario spostarsi tra le tessere, capovolgendo ogni tassello per procedere allo stage successivo senza essere scoperti dall’occhio, altrimenti il povero robottino verrà fulminato in un lampo. Una volta superato un livello verrà il momento di sfrecciare lungo un tubo facendo saltare in aria qualsiasi nemico che si metta tra il robottino e la sua meta.

Tra le caratteristiche del gioco troviamo un totale di 55 livelli, una colonna sonora procedurale che cambia in base al punteggio del giocatore, e ovviamente classifiche online globali per vantarsi dei propri high score.

La rivisitazione di I, Robot verrà pubblicata in primavera su PC (Steam), PS4, PS5 (con supporto a PSVR2), Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e Atari VCS.