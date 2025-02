Bandai Namco ha annunciato Mobile Suit Gundam SEED Battle Destiny Remastered, la versione rimasterizzata dell’action RPG per PS Vita che non venne mai portato in Occidente.

Questa versione rimasterizzata con una grafica migliorata presenta un’interfaccia utente ridisegnata per le piattaforme moderne, una nuova modalità di aggancio del bersaglio, il tuning migliorato, la selezione delle missioni e la localizzazione in inglese.

Nei panni di un soldato, i giocatori devono scegliere tra una delle tre fazioni: Earth Alliance, Z.A.F.T o Archangel per combattere in varie missioni basate sui momenti iconici della serie come Mobile Suit Gundam SEED e Mobile Suit Gundam SEED Destiny, nonché storie secondarie tra cui Mobile Suit Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: STARGAZER e altro ancora.

Mobile Suit Gundam SEED Battle Destiny Remastered verrà pubblicato su PC (Steam) e Nintendo Switch il 22 maggio 2025.