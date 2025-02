Scomparso Viktor Antonov, art director di Half-Life 2 e Dishonored

È con profondo dispiacere che riportiamo la notizia della scomparsa di Viktor Antonov, art director di grande talento che nel corso degli anni ha partecipato ai lavori di videogiochi di culto, tra cui Half-Life 2 e Dishonored.

La notizia è stata confermata da Eschatology Entertainment, lo studio di sviluppo di cui Antonov è stato co-fondatore, che nelle scorse ore ha diffuso un breve comunicato via social.

“Il viaggio che abbiamo condiviso con Viktor, l’ispirazione che ha portato e il mondo che abbiamo costruito insieme hanno un profondo significato per noi. Siamo grati per l’esperienza incredibile, la storia straordinaria che abbiamo creato fianco a fianco e per il suo talento e la sua visione, senza i quali le fondamenta stesse del nostro studio non sarebbero state possibili,” si legge nella nota. “Viktor ha dato un contributo enorme nel dare forma al mondo unico del nostro prossimo progetto e ha influenzato la visione dell’universo del gioco. È estremamente triste che Viktor non sarà più in grado di presentare personalmente questo universo con noi.”

Viktor Antonov scompare all’età di 52 anni. Oltre ad Half-Life 2 e Dishonored, compare nei riconoscimenti di titoli del calibro di Counter-Strike: Source, Wolfenstein: The New Order, Weird West, Fallout 4, DOOM (2016), Prey (2017).