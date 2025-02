Licenziamenti in 10:10 Games dopo il flop di Funko Fusion

Secondo quanto riportato sulle colonne di Insider Gaming, 10:10 Games avrebbe licenziato 19 dipendenti in seguito al flop di Funko Fusion, il videogioco pubblicato lo scorso settembre su PC e console (qui la nostra recensione).

Stando alle indiscrezioni, la decisione di mandare a casa i dipendenti sarebbe legata al fallimento commerciale del videogioco, che inoltre è stato accolto generalmente male anche dalla critica. I licenziamenti sono dovuti a un riassetto dello studio che si starebbe preparando a far partire i lavori su un nuovo progetto, il quale però non sarebbe nemmeno nella fase di design iniziale. Da notare che nessun membro del management sarebbe stato colpito dai licenziamenti.

Non è tutto: pare che nessun ex dipendente abbia ricevuto un pacchetto di liquidazione soddisfacente, né sarebbero stati offerti i servizi di ricollocamento promessi. La società avrebbe infatti assolto solo i vincoli legali legati alla liquidazione, come il pagamento delle ferie non utilizzate.