Ubisoft presenta Rainbow Six Siege X, novità in arrivo

Ubisoft ha presentato Rainbow Six Siege X, ossia un nuovo aggiornamento che punta a rinnovare lo sparatutto competitivo tattico.

“Il team di R6 ha lavorato senza sosta per portare alla luce la più grande trasformazione nella storia del gioco,” si legge nell’annuncio ufficiale. “Il suo scopo è rinforzare la posizione di Rainbow Six Siege sulla vetta degli sparatutto tattici in prima persona, introducendo nuovi modi di giocare, un gameplay tattico più approfondito, sensazioni di gioco ridefinite e più aggiornamenti in generale.”

Tutte le novità presenti in Rainbow Six Siege X verranno presentate approfonditamente durante un apposito showcase che si terrà il 13 marzo 2025 alle 18:00 (ora italiana).