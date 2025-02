Clair Obscur: Expedition 33, un video sulla colonna sonora

Sandfall Interactive ha confezionato un nuovo video dedicato alla colonna sonora di Clair Obscur: Expedition 33.

Nel filmato, il compositore Lorien Testard racconta il proprio amore per le colonne sonore dei videogiochi fin da quando era piccolo e di come ha incanalato il proprio talento e la visione nel mondo fantasy di Expedition 33 grazie a una colonna sonora emozionante ed evocativa. Il video include anche un’intervista con Alice Duport-Percier, cantante e compositrice delle parti vocali del gioco, che approfondisce nel dettaglio il suo processo creativo e il viaggio intrapreso per dare vita alla musica del gioco. È stato poi pubblicato il video musicale di Alicia, il tema principale del gioco.

“Sono davvero emozionato di condividere con voi il tema musicale principale di Clair Obscur: Expedition 33“, afferma Testard. “Abbiamo registrato e filmato questa versione orchestrale di ‘Alicia’ nel corso di tre giorni indimenticabili. Grazie, dal profondo del mio cuore, per il vostro ascolto e il vostro supporto; è una gioia immensa sentire che la nostra musica risuona in voi.”

Clair Obscur: Expedition 33 uscirà il 24 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sebbene non sia ancora uscito, il gioco è già diventato il soggetto di un film che verrà prodotto prossimamente.