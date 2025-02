Dragonkin: The Banished, demo disponibile su Steam

In vista dell’imminente uscita in Accesso Anticipato, Eko Software e Nacon hanno pubblicato una demo di Dragonkin: The Banished, nuovo action RPG di stampo hack & slash in arrivo a breve su Steam.

Questo dimostrativo include il prologo, accanto alla possibilità di testare tre personaggi precostruiti di livello 35 in una fase avanzata del gioco. Le tre classi disponibili sono il Cavaliere, l’Oracolo e il Barbaro. Nella demo sono presenti sei livelli di difficoltà e un’attività di end game.

Viene precisato che la demo di Dragonkin: The Banished sarà disponibile solo fino al 3 marzo. Infine, i progressi non verranno trasferiti nel prodotto che verrà pubblicato in Accesso Anticipato il successivo 6 marzo.