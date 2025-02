Songs of Conquest: annunciato il DLC Roots

Lavapotion ha presentato il secondo DLC di Songs of Conquest intitolato Roots. Questo contenuto aggiuntivo introdurrà una nuova fazione giocabile.

I Roots sono una colonie senzienti di funghi, piante e ossa degli eroi caduti che dalle foreste provano a espandersi in altri territori. Questa fazione potrà contare su otto unità inedite e nove branditori, ossia gli eroi del mondo di Songs of Conquest.

Il DLC verrà pubblicato su Steam nel corso dell’estate e porterà con sé non solo la fazione dei Roots, ma anche cinque nuove mappe per la modalità Conquista, due sfide e un set di artefatti aggiuntivo. Per saperne di più su Songs of Conquest vi rimandiamo alla nostra recensione.