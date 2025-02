Marvel Rivals: NetEase licenzia l'intero team di Seattle

Nonostante l’enorme successo riscosso da Marvel Rivals sin dal lancio, NetEase ha deciso di licenziare l’intero team di Seattle che negli anni ha fornito supporto allo studio principale con base in Cina.

Il primo a far filtrare la notizia è stato Garry McGee, level designer di Marvel Rivals, il quale ha dichiarato che tutto il suo team è stato mandato a casa. I licenziamenti sono poi stati confermati dallo stesso colosso cinese: “Di recente abbiamo preso la difficile decisione di modificare la struttura del team di sviluppo di Marvel Rivals per motivi organizzativi e per ottimizzare l’efficienza di sviluppo del gioco“, ha affermato un portavoce di NetEase dalle colonne di PC Gamer. “Ciò ha comportato la riduzione di un team di design con sede a Seattle che fa parte di una divisione di design globale più ampia a supporto di Marvel Rivals. Apprezziamo il duro lavoro e la dedizione di coloro che sono stati coinvolti e li tratteremo in modo confidenziale e rispettoso, riconoscendo i loro contributi individuali“.

NetEase ha poi precisato che il team principale cinese resta impegnato sullo sparatutto a squadre, e continuerà a investire sull’evoluzione del videogioco. Ciò non toglie che nemmeno il successo straordinario di Marvel Rivals sia riuscito ad assicurare un posto di lavoro sicuro ai dipendenti del team di Seattle, a dimostrazione dell’estrema volatilità del settore dei videogiochi.