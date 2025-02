Relic Entertainment presenta lo strategico Earth vs Mars

Relic Entertainment ha presentato il suo prossimo progetto: si tratta di Earth vs Mars, uno strategico a turni che strizza l’occhio alla serie Advance Wars.

In Earth vs Mars ci troveremo a combattere durante l’invasione della Terra da parte dei marziani. Questi ultimi hanno per anni fatto scorribande sul nostro pianeta per rapire persone e animali, così da estrarne la loro essenza atomica al fine di creare ibridi bizzarri e ammassare un enorme esercito.

Ora i marziani hanno deciso di dare il via all’invasione e tocca a un improbabile gruppo di comandanti guidare la controffensiva terrestre. Ma gli umani hanno un’arma segreta: lo Splice-O-Tron, che permette di combinare soldati con animali per dar vita a potenti supersoldati (qualcuno ha detto Impossible Creatures?).

Earth vs Mars presenterà una campagna single player formata da 30 missioni narrative, la possibilità di sfidare l’intelligenza artificiale su mappe custom, il comparto multiplayer online per giocare contro altri utenti in carne e ossa, e infine l’editor di mappe per creare i propri scenari personalizzati.

Earth vs Mars uscirà in estate su PC via Steam e sarà il primo videogioco pubblicato sotto l’etichetta Relic Labs, che punta a offrire videogiochi dalla portata più piccola, quasi indie, rispetto ai grandi strategici a cui lo studio canadese ci ha abituato nel corso dei decenni. Il tutto fa parte della nuova strategia di Relic Entertainment delineata proprio poche settimane fa.