The Elder Scrolls Online: un nuovo Direct ad aprile

Bethesda ha annunciato che ad aprile verrà trasmesso un nuovo The Elder Scrolls Online Direct che delineerà le novità in arrivo prossimamente sui server del MMORPG.

“Questo sarà un anno importante e fondamentale per il gioco,” si legge nella nota stampa arrivata in redazione. “Durante questo evento verranno approfondite tutte le novità in arrivo e gli aggiornamenti di quest’anno per The Elder Scrolls Online. Presto avremo maggiori dettagli da condividere con tutti i giocatori.”

L’appuntamento con il Direct di The Elder Scrolls Online è fissato al 10 aprile prossimo. Per il momento non si conoscono ulteriori informazioni a riguardo.