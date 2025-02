The Pokémon Company ha annunciato un nuovo Pokémon Presents che si terrà la prossima settimana.

La diretta è prevista alle 15:00 (ora italiana) di giovedì 27 febbraio, il giorno in cui tradizionalmente si celebra il Pokémon Day. Il 27 febbraio 1996, infatti, vennero pubblicati in Giappone sia Pokémon Verde che Pokémon Rosso.

Nessuna informazione dettagliata sul contenuto della trasmissione, se non che sarà l’occasione giusta per svelare le novità del franchise in arrivo prossimamente.