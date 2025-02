Chris Wilson, co-director di Path of Exile, avrebbe lasciato Grinding Gear Games

Sembra che Chris Wilson, il co-director del primo Path of Exile, abbia lasciato Grinding Gear Games. L’indiscrezione nasce da un documento con data 21 gennaio diffuso dalla società neozelandese che segnala la fine del lavoro da director di Wilson.

Va precisato che Grinding Gear Games non ha annunciato ufficialmente la fuoriuscita di Chris Wilson dall’organico, pertanto al momento non possiamo far altro che riportare l’unica informazione certa in nostro possesso, ossia che Wilson non è al momento impegnato in nessun progetto dello studio.

Path of Exile 2, infatti, è diretto da Mark Roberts, mentre Wilson non ha alcun ruolo nello sviluppo dell’action RPG attualmente in Accesso Anticipato su Steam. Rimaniamo in attesa di un’eventuale conferma (o smentita).