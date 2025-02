Annunciato Flesh Made Fear, un survival horror old school

Il publisher tedesco Assemble Entertainment ha presentato Flesh Made Fear, un nuovo survival horror che si rifà ai grandi classici del genere pubblicati sulla prima PlayStation, in particolare alla serie di Resident Evil.

Sviluppato da Tainted Pact, uno one-man-studio formato dal californiano Michael Cosio, Flesh Made Fear viene descritto come “una lettera d’amore insanguinata nei confronti dell’era dei survival horror per PSX“. Nel gioco vestiremo i panni di un agente del Reaper Intervention Platoon (R.I.P.), un membro di una task force segreta inviata per fermare il famigerato Victor “The Dripper” Ripper. Un tempo brillante agente della CIA, ora folle architetto dell’orrore, Ripper ha trasformato una città dimenticata in un grottesco mattatoio, dove creazioni infette e da incubo si nascondono nell’ombra. La missione è chiara: dare la caccia a Ripper, svelare i suoi segreti più oscuri e sopravvivere alla sua villa trasformata in laboratorio del terrore.

In Flesh Made Fear saranno presenti due personaggi giocabili, ognuno con abilità uniche e archi narrativi differenti. Jack è un sopravvissuto intraprendente, che bilancia determinazione e ingegno mentre combatte in un mondo da incubo di terrore. La sua compagna Natalie affronta il caos con arguzia, determinazione e resistenza senza pari. Insieme dovranno fare i conti con le creature grottesche nate dagli esperimenti di Ripper.

Flesh Made Fear sarà disponibile su PC via Steam nel corso dell’ultimo trimestre del 2025.