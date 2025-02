Valve diffonde il codice sorgente di Team Fortress 2

Valve ha pubblicato un nuovo aggiornamento del suo Source SDK che aggiunge l’intero codice sorgente di Team Fortress 2, sia dal versante client che da quello server.

Il codice sorgente del videogioco multiplayer è ora di pubblico dominio e può essere utilizzato per fini non commerciali, come precisato dalla stessa Valve nell’annuncio ufficiale. “L’SDK è concesso in licenza agli utenti su base non commerciale, il che significa che qualsiasi mod creata utilizzando l’SDK deve essere gratuita e qualsiasi contenuto in tali mod deve essere gratuito,” si legge nel comunicato. “Le mod di TF2 possono essere pubblicate sullo store di Steam e, dopo la pubblicazione, appariranno come nuovi giochi nell’elenco dei giochi di Steam.”

Questo significa che d’ora in avanti potranno essere sviluppati dei nuovi videogiochi amatoriali a partire dal codice sorgente di Team Fortress 2, a patto che questi prodotti vengano distribuiti gratuitamente.

Per finire, segnaliamo che l’aggiornamento del Source SDK introduce altre novità, come il supporto a 64-bit per i videogiochi più vecchi, la possibilità di modulare l’interfaccia utente e altri aggiustamenti per tutti i videogiochi multiplayer basati sul Source Engine (Counter-Strike: Source, Day of Defeat: Source, Half-Life 2: Deathmatch, Half-Life Deathmatch: Source).