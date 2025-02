Vigevano Retrofutura: questo weekend l'edizione 2025

L’Associazione Culturale Airons di Vigevano, che tra l’altro è editrice della rinata rivista Zzap!, e DiPiLab di Pierangelo Di Palma hanno organizzato l’edizione 2025 di Vigevano Retrofutura, una mostra laboratorio realizzata con il contributo del Comune di Vigevano e di alcuni donor privati.

La manifestazione prevede due giornate “a porte chiuse” riservate alle scuole (giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2025), con lezioni ad hoc e laboratori, sarà aperta al pubblico nel weekend del 22 e 23 febbraio, e i visitatori potranno toccare con mano computer e console del passato, vedere come fossero i videogiochi negli anni Ottanta e Novanta, e rivivere l’esperienza delle sale giochi dell’epoca con i cabinati messi a disposizione in modalità free-to-play.

Vigevano Retrofutura punta a distinguersi dalle classiche esposizioni di retrogame e retrocomputing con la sua doppia anima nostalgica e avveniristica, compiendo un lungo cammino dai primi videogiochi alla stampa 3D e fino all’intelligenza artificiale. Durante la manifestazione sarà possibile ascoltare i talk degli esperti del settore e confrontarsi direttamente con le Associazioni che interverranno.

Vigevano Retrofutura si terrà nella sala attrezzata della Strada Coperta del Castello di Vigevano, con il fascino unico che questa location può garantire, dove si incontrano la storia, la tecnologia e il modernariato. Per visitarla è possibile entrare dal Portone che separa Via Cairoli e Via XX Settembre, oppure percorrere la strada coperta inferiore a partire dalla Cavallerizza. Attenzione però alla ZTL: chi intende raggiungere la manifestazione coi propri mezzi, farà meglio a informarsi sulle normative vigenti. Ulteriori dettagli sul sito della manifestazione.