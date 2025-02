Tales of the Shire è stato rinviato a luglio

Weta Workshop e Private Division hanno rinviato l’uscita di Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, il simulatore di vita nella Contea ambientato nel mondo letterario de Il Signore degli Anelli.

“Vogliamo che questo gioco sia come un caldo abbraccio dalla Terra di Mezzo e vogliamo assicurarci che, indipendentemente da dove giochi, ti sentirai come a casa nella Contea,” si legge nel breve comunicato. “Dagli stili dei peli dei piedi alle torte più soffici, ogni dettaglio sarà perfetto.”

Prevista inizialmente a marzo, la pubblicazione del videogioco è slittata al prossimo 29 luglio 2025. Tales of the Shire sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.