Saber Interactive al lavoro su un nuovo videogioco con Hasbro

Dopo l’ottimo Warhammer 40,000: Space Marine 2, Saber Interactive sta lavorando a un nuovo videogioco su licenza, questa volta in collaborazione con Hasbro.

Ne ha dato conferma il CEO di Hasbro Chris Cocks durante un incontro con gli investitori che si è tenuto lo scorso giovedì: “Abbiamo molte nuove collaborazioni digitali in cantiere, ma oggi sono particolarmente emozionato di annunciare questa, essendo personalmente un fan di molti dei giochi di questo team“, ha dichiarato Cocks (via Polygon). “Hasbro e Saber Interactive collaboreranno a un nuovissimo videogioco sviluppato dal team che ha creato la megahit del 2024, Warhammer 40.000: Space Marine 2. Combinando un’azione single-player travolgente e un incredibile multiplayer con la tecnologia Swarm di Saber, questo nuovo titolo AAA, basato su una delle nostre IP di punta, sarà sicuramente un successo.”

Non viene precisato quale sia questa IP di Hasbro protagonista del suddetto videogioco, ma vogliamo ricordarvi che la società detiene i diritti di molti franchise di successo, tra cui Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering, Transformers, G.I. Joe, My Little Pony e Peppa Pig.

Dal momento che la tecnologia Swarm serve a mettere sullo schermo migliaia di nemici come già visto con gli zombie di World War Z e i tiranidi nello stesso Space Marine 2, è davvero improbabile che ci ritroveremo a maciullare orde di piccoli pony arcobaleno, anche se siamo sicuri che molti di voi lo troverebbero gratificante. Il franchise più papabile a questo punto sembra essere Transformers, seguito a ruota da Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering, ma ne avremo certezza solo quando il progetto verrà annunciato ufficialmente. Fino ad allora continuate pure a sognare di far fare una brutta fine a Fluttershy e compagnia.