Per celebrare il trentacinquesimo anniversario dell’anime Samurai per una Pizza, gli sviluppatori olandesi BLAST ZERO e il publisher degli Emirati Arabi Uniti Red Dunes Games hanno annunciato Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!, il videogioco ufficiale della serie prodotta da Tatsunoko.

Progettato come un videogioco di ruolo d’azione 2D, Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! consente ai giocatori di passare senza soluzione di continuità da un membro all’altro dei Pizza Cats, utilizzando le loro abilità uniche per risolvere enigmi e combattere in battaglie emozionanti nel mondo di Little Tokyo. Il trailer che trovate qui in alto mette in risalto lo stile fedele a quello originale dell’anime, oltre a offrire un primo assaggio del gameplay.

Durante l’avventura dovremo combattere contro nemici feroci per far salire di livello i personaggi e ottenere carte speciali che possono essere equipaggiate per ampliare le abilità di combattimento del trio di protagonisti, comprese le abilità speciali che richiamano fedeli allo stile dell’animazione giapponese di inizio anni Novanta.

Il gioco uscirà prossimamente su PC (Steam) e sulle principali console attualmente in circolazione. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli circa la finestra di lancio.