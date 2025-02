Lost Soul Aside: svelati i requisiti e le feature della versione PC

Ultizero Games e PlayStation hanno diffuso i requisiti hardware e le feature della versione PC di Lost Soul Aside, l’action in uscita anche su PS5 il prossimo 30 maggio. Di seguito riportiamo i requisiti.

Requisiti minimi

GPU : NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5500 XT

: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5500 XT CPU : Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB

: 16 GB OS : 64-bit Windows 10 / Windows 11

: 64-bit Windows 10 / Windows 11 Storage: 80 GB SSD

Requisiti consigliati

GPU : NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5700 XT

: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5700 XT CPU : Intel i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB

: 16 GB OS : 64-bit Windows 10 / Windows 11

: 64-bit Windows 10 / Windows 11 Storage: 80 GB SSD

Requisiti dettagli alti

GPU : NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 XT

: NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 XT CPU : Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X

: Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X RAM : 16 GB

: 16 GB OS : 64-bit Windows 10 / Windows 11

: 64-bit Windows 10 / Windows 11 Storage: 80 GB SSD

Requisiti ray-tracing (alto)

GPU : NVIDIA RTX 4080s / AMD RX 7900 XT

: NVIDIA RTX 4080s / AMD RX 7900 XT CPU : Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X

: Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X RAM : 16 GB

: 16 GB OS : 64-bit Windows 10 / Windows 11

: 64-bit Windows 10 / Windows 11 Storage: 80 GB SSD

Requisiti ray-tracing (ultra)

GPU : NVIDIA RTX 5070 Ti

: NVIDIA RTX 5070 Ti CPU : Intel i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X

: Intel i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X RAM : 16 GB

: 16 GB OS : 64-bit Windows 10 / Windows 11

: 64-bit Windows 10 / Windows 11 Storage: 80 GB SSD

La versione PC di Lost Soul Aside potrà contare su alcune feature dedicate, tra cui gli effetti di ray-tracing, opzioni grafiche personalizzabili con supporto a tecnologie per migliorare le performance (ipotizziamo DLSS e FSR), supporto per il controller DualSense e per i monitor con tecnologia HDR.