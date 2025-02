Dauntless chiuderà i server a maggio

Phoenix Labs ha annunciato l’imminente fine del servizio di Dauntless, il videogioco di caccia free-to-play pubblicato nel 2019 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, seguito nel 2021 dalle versioni per PS5 e Xbox Series X|S.

Tramite un breve messaggio diffuso via social, lo studio di sviluppo ha fatto sapere che i server non saranno più accessibili dopo le 8:45 (ora italiana) del 30 maggio. Non è stato spiegato il motivo di questa chiusura improvvisa, tuttavia ricordiamo che Phoenix Labs non se la sta passando bene: appena un mese fa ha licenziato gran parte dei suoi dipendenti dopo aver pubblicato un aggiornamento di Dauntless che ha cancellato tutti i progressi degli utenti, scatenando le ire di questi ultimi.