Annapurna pubblicherà il prossimo gioco di Geometric Interactive

Durante l’Annapurna Interactive Showcase 2025 che si è tenuto nelle scorse ore, il publisher ha annunciato di aver stretto una partnership con Geometric Interactive, lo studio che ha dato i natali all’eccellente Cocoon.

Il team indipendente sta lavorando a un nuovo progetto, tuttavia le parti non hanno voluto svelare nulla di questo prossimo videogioco. “Stiamo collaborando con Annapurna Interactive per realizzare un nuovo videogioco diverso da qualsiasi cosa su cui abbiamo mai lavorato prima,” ha dichiarato il direttore audio e compositore di Geometric Interactive Jakob Schmid durante l’Annapurna Interactive Showcase 2025. “Questo è tutto ciò che abbiamo da dire per ora, ma restate sintonizzati per altre novità“.