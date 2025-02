Konami e Bloober Team ancora insieme dopo Silent Hill 2

Dopo che il successo di Silent Hill 2 è stato talmente importante da far registrare incassi record, non stupisce che Konami voglia continuare la collaborazione con Bloober Team. Le due società hanno infatti appena annunciato il rinnovo della partnership che porterà alla creazione di un nuovo videogioco.

“La nostra collaborazione con Konami è stata incredibilmente fruttuosa e il successo di Silent Hill 2 parla da sé,” ha dichiarato Piotr Babieno, CEO of Bloober Team. “Condividendo conoscenze ed esperienze, siamo stati in grado di dar vita insieme una produzione di alta qualità. Ovviamente non possiamo rivelare troppi dettagli in questo momento, ma siamo certi che i fan saranno entusiasti della nostra partnership tanto quanto noi. Non vediamo l’ora di condividere qualcosa di veramente speciale con i giocatori quando arriverà il momento giusto.”

L’unico dettaglio noto in questo momento riguarda la natura di questo progetto, che sarà basato su una proprietà intellettuale di Konami. Inoltre, Konami sarà sia il publisher che il detentore dei diritti del nuovo videogioco. Per saperne di più bisognerà attendere l’annuncio ufficiale.