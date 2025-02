Svelato Pathologic 3: Quarantine, in uscita a marzo

Ice-Pick Lodge ha annunciato Quarantine, un prologo gratuito di Pathologic 3 che verrà pubblicato tra poche settimane su PC (Steam).

Pathologic 3: Quarantine è un’avventura narrativa che ha come protagonista un giovane scienziato in cerca dell’immortalità in una piccola cittadina attanagliata da una misteriosa epidemia di peste. Quarantine permette di scoprire come ha inizio la storia di Daniil Dankovsky e cosa ha spinto un celebre accademico a lasciare il suo laboratorio. Nel prologo dovremo esaminare i pazienti, scoprire strani segreti e fare i primi passi verso la sconfitta della Morte.

Il prologo gratuito sarà disponibile a partire dal 17 marzo 2025.