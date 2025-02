Il prossimo Nacon Connect 2025 si terrà a marzo

Il publisher francese ha annunciato che a breve trasmetterà il Nacon Connect 2025, dove verranno presentate le novità in arrivo nei prossimi mesi.

La trasmissione includerà annunci di videogiochi, filmanti di gameplay inediti e la presentazione di alcuni accessori. Tra i titoli protagonisti dell’evento virtuale citiamo HELL is US, Edge of Memories e Ravenswatch.

Il Nacon Connect 2025 verrà trasmesso sul canale YouTube del publisher dalle 19:00 (ora italiana) del 6 marzo.