PlayStation Plus: annunciati i giochi Essential di marzo

Sony ha presentato i tre videogiochi che saranno riscattabili nel corso del prossimo mese dagli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential.

A guidare la selezione troviamo il recente Dragon Age: The Veilguar, l’action RPG per PS5 sviluppato da BioWare e pubblicato appena pochi mesi fa. Seguono il platform Sonic Colors: Ultimate per PS4 e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, raccolta per PS4 e PS5 di alcuni videogiochi delle Tartarughe Ninja prodotti da Konami.

Il trio di videogiochi sarà disponibile dal 4 marzo 2025.