MotoGP 25 in uscita su PC e console ad aprile

Milestone ha annunciato la data di uscita di MotoGP 25, il videogioco ufficiale della MotoGP con tutti i piloti e i tracciati della stagione 2025.

Questa nuova iterazione del franchise porta con sé diverse novità, tra cui le sessioni di allenamento. Proprio come i piloti reali, i giocatori avranno l’opportunità di godersi un po’ di tempo in sella lontano dalle competizioni, imparando a padroneggiare il proprio mestiere e migliorando le proprie abilità nelle discipline Motard, Flat Track e Minibike, sperimentando sfide dedicate in tracciati originali.

Introdotta anche la nuova Arcade Experience: si tratta di un’esperienza di gara semplificata disponibile in tutte le modalità di gioco e per tutti i tipi di moto. Questa opzione offre un approccio più accessibile al gioco per coloro che hanno meno dimestichezza con la simulazione motociclistica. Inoltre, il gioco realizzato con l’Unreal Engine 5 potrà contare sul rinnovato sound delle moto, realizzato con sessioni dedicate di registrazione live delle moto originali per immergere davvero i giocatori nel mondo della MotoGP.

Tornano il mercato piloti e i FIM MotoGP Stewards, assieme a un nuovo sistema di sviluppo della moto per dare ai giocatori un maggiore controllo sull’evoluzione delle loro moto nel corso della stagione, insieme alla sfida di gestire le relazioni sociali nel paddock. Viene precisato che il cross-play completo sarà disponibile fin dal primo giorno, così come le nuove gare classificate, in cui sarà possibile competere contro giocatori dello stesso livello. Inoltre, il Campionato LiveGP è tornato con nuove sfide, mentre non mancheranno lo split-screen locale per due giocatori e gli editor di gioco.

MotoGP 25 sarà disponibile dal 30 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch (quest’ultima versione non supporterà il cross-play e alcune funzionalità online).