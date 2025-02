Annunciato Terminator 2D: NO FATE per PC e console

L’etichetta Reef Entertainment ha presentato Terminator 2D: NO FATE, un action platform in due dimensioni sviluppato da Bitmap Bureau e basato sulla licenza ufficiale di Terminator 2: Judgment Day.

Nel gioco vestiremo sia i panni di Sarah Connor che del T-800 in una serie di missioni che li metteranno contro il temibile T-1000 mentre cercheranno di fermare i piani di Skynet prima che la razza umana venga annientata. Saranno inoltre presenti delle sezioni nel futuro, dove giocheremo come John Connor combattendo in prima linea come unica speranza dell’umanità nella Guerra contro le Macchine.

Terminator 2D: NO FATE fonde alcune scene iconiche del film con scenari originali e finali multipli, il tutto accompagnato da un gameplay arcade che si rifà ai grandi classici del genere e a una colonna sonora che richiama quella della pellicola originale. Inoltre saranno presenti diverse modalità di gioco, tra cui: Story Mode, Arcade Mode, Infinite Mode e Boss Rush.

Terminator 2D: NO FATE uscirà il 5 settembre 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.