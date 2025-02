Svelato La Quimera, un nuovo FPS degli ex 4A Games Ukraine

Reburn, lo studio di sviluppo noto precedentemente come 4A Games Ukraine, ha annunciato La Quimera, un nuovo sparatutto in soggettiva ambientato in un universo fantascientifico inedito.

Le vicende de La Quimera si svolgono in una megalopoli latinoamericana circondata da una giungla lussureggiante, dove il giocatore indossa l’esoscheletro personalizzabile di un soldato appartenente a una compagnia militare privata e si ritrova a combattere contro fazioni rivali. Per la scrittura della sceneggiatura e per la creazione del mondo, Reburn ha collaborato con da Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon) ed E.J.A. Warren.

“Reburn è orgogliosa di presentare La Quimera, che attinge al nostro successo nella creazione di sparatutto narrativi per la serie Metro“, ha dichiarato Dmytro Lymar, fondatore e CEO di Reburn. “Non vediamo l’ora di condividere questo misterioso nuovo mondo con i giocatori e speriamo che si divertano a indossare l’armatura per unirsi alla lotta“.

Combinando il folklore latinoamericano con armi e tecnologie altamente avanzate, La Quimera sarà giocabile in modalità single player o con un massimo di due amici in modalità cooperativa, per un totale di tre giocatori. Gli sviluppatori promettono sparatorie adrenaliniche e una narrazione profonda combinate con nuove esperienze di gioco attraverso ambienti e personaggi unici e altamente dettagliati.

La Quimera verrà pubblicato prossimamente su PC tramite Steam. Al momento non è stata comunicata una finestra di lancio.