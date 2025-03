4A Games fa luce sulla scissione dello studio ucraino

Dopo l’annuncio di La Quimera da parte di Reburn, precedentemente 4A Games Ukraine, sono sorti diversi dubbi sullo stato della società che ha dato i natali alla serie Metro. Ora 4A Games Limited, la società madre, cerca di fare luce sulla questione.

“Sappiamo che c’è un po’ di confusione in giro riguardo a 4A Games e Metro, e volevamo solo darvi un rapido aggiornamento per rassicurare tutti,” si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale. “No siamo 4A Games. Siamo il team che ha creato e costruito i giochi Metro che conoscete e amate. Stiamo ancora realizzando il prossimo Metro con Dmitry Glukhovsky, gli stessi fondatori principali, dirigenti, sviluppatori con quasi 20 anni di esperienza nella serie. Abbiamo anche un altro nuovo progetto IP in lavorazione. Vi sveleremo di più su entrambi quando saremo pronti.”

Viene poi spiegato che gran parte del team, circa 150 persone su un totale di più di 200, ha ancora base in Ucraina tra le città di Kyiv e Sliema, nonché da remoto anche sulla linea del fronte nella guerra contro l’invasore russo. Il resto è di stanza a Malta. E proprio a Malta ha sede la società principale, la già citata 4A Games Limited, formata nel 2014 dagli stessi fondatori del primo studio ucraino e ora di proprietà di Plaion, a sua volta del gruppo Embracer.

Dopo la fondazione del nuovo quartier generale a Malta, la società ha continuato a lavorare con i colleghi di 4A Games Ukraine, ora Reburn, su Metro Exodus tramite una rapporto di outsourcing. “Una volta che Metro Exodus e DLC sono stati pubblicati, abbiamo creato un altro studio di Kyiv sotto 4A Games Limited e abbiamo accolto tra i nostri ranghi circa 50 dei nostri colleghi, mentre 4A Games Ukraine ha continuato a lavorare al proprio progetto La Quimera, come entità completamente separata,” prosegue il comunicato. “La 4A Games che conoscete e amate non è cambiata e non stiamo attuando un rebranding. Siamo gli stessi sviluppatori che hanno creato Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, e Metro Exodus.”

Pertanto Reburn e 4A Games sono ora due realtà distinte e separate, seppur contraddistinte da un passato comune.