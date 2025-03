Space Marine 2 non diventerà un live service, assicurano i dev

I recenti eventi della community proposti in Warhammer 40,000: Space Marine 2 hanno fatto storcere il naso a una parte consistente dei giocatori, tanto da spingere Saber Interactive e Focus Entertainment a diffondere un comunicato di scuse nei confronti dei fan.

I fatti: gli sviluppatori hanno introdotto una serie di eventi a tempo limitato che permettono a chiunque li completi di ottenere degli oggetti di personalizzazione estetica esclusivi, nonché molto richiesti dalla community. E proprio il fatto che questi eventi siano a tempo limitato non è andato giù a molti, giacché fanno leva sulla cosiddetta FOMO (fear of missing out) per constringere i fan a giocare anche se non ne hanno voglia solo per avere una ricompensa ambita.

“Abbiamo notato che gli eventi della community sono stati ricevuti in maniera molto fredda da quando li abbiamo introdotti come un modo aggiuntivo per sbloccare oggetti cosmetici,” si legge nel comunicato degli sviluppatori. “Abbiamo visto che molti di voi hanno menzionato la FOMO generata dagli eventi. State tranquilli, non stiamo cercando di trasformare Space Marine 2 in un gioco live service. Gli oggetti disponibili tramite gli eventi saranno disponibili più avanti, per tutti. Vogliamo che gli eventi della community siano un modo per sbloccare gli oggetti in anticipo, per i giocatori più dedicati, e non una fonte di frustrazione e stress per tutti. Tuttavia, ciò significa che dobbiamo fornire un’esperienza fluida nello sblocco di tali oggetti, cosa che non è avvenuta finora. Ci scusiamo profondamente per il problema e stiamo attualmente lavorando a un processo semplificato per sbloccare tali oggetti, per rendere l’esperienza meno limitante.”

Scuse e rassicurazioni che tuttavia non hanno convinto appieno i fan, i quali attendono di sapere di più sulle modifiche allo sblocco degli oggetti. Nel frattempo gli sviluppatori hanno fatto sapere di essere al lavoro sui prossimi contenuti, tra cui lobby PvP private, una nuova operazione co-op, ranghi prestigio per le classi PvE, il ribilanciamento delle armi e molto altro.