L'extraction shooter SAND uscirà in Early Access ad aprile

Il publisher tinyBuild e gli sviluppatori indipendenti Hologryph e TowerHaus hanno annunciato la data di uscita di SAND, extraction shooter PvPvE che sarà disponibile su Steam in Early Access all’inizio di aprile.

SAND è ambientato in un passato alternativo diesel-punk sul pianeta in rovina Sophie, dove un disastro ecologico ha fatto evaporare gli oceani. Tutto ciò che resta sono gli umani e i loro giganteschi Trampler, titaniche strutture meccaniche semoventi che possono attraversare le vaste terre desolate di Sophie. Lavorando in solitaria o in squadra, gli umani ora perlustrano i vasti deserti del pianeta, alla ricerca di ricchezze nascoste e combattendo tra di loro per controllarle.

SAND verrà pubblicato su Steam in Early Access il prossimo 3 aprile e rimarrà nel programma di Accesso Anticipato per circa un anno.