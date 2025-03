Split Fiction: presentata l’ironica Friend Edition

In vista dell’imminente uscita di Split Fiction, Hazelight Studios ha presentato l’ironica Friend Edition del gioco con un simpatico trailer che ha per protagonista Josef Fares, il fondatore dello studio di sviluppo.

Questa edizione, ovviamente fittizia, viene spedita con un amico in carne e ossa per permettere agli utenti senza amici di godere del gioco senza problemi grazie alla funzionalità split screen. Per tutti gli altri, invece, il consiglio di Fares è quello di unirsi al server Discord ufficiale di Hazelight Studios per trovare un’altra persona – vera questa volta – che abbia voglia di affrontare l’avventura tramite la co-op online.

Per chi invece ha degli amici (beati voi!), Split Fiction include il Pass Amici che permette di giocare in due con l’acquisto di una singola copia del gioco. Ricordiamo che Split Fiction sarà disponibile dal 6 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.