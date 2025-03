Broken Arms Games annuncia Under Par Golf Architect

Broken Arms Games ha presentato Under Par Golf Architect, un nuovo videogioco dedicato al mondo del golf.

Nei panni di un progettista dovremo costruire campi da golf di livello mondiale terraformando terreni accidentati in fairway lussureggianti e green curati per garantire drive fluidi e putt perfetti. Si potrà poi testare in prima persona il campo da golf appena progettato mettendo alla prova le nostre abilità contro layout e ostacoli impegnativi, da alberi imponenti a insidiose zone d’acqua.

Vi è anche una componente gestionale dal momento che dovremo curare ogni aspetto del nostro paradiso del golf per mantenere i giocatori felici e intrattenerli con bar, piscine, ristoranti e strutture per l’allenamento.

Under Par Golf Architect sarà disponibile prossimamente su PC tramite Steam, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS e Android. Ricordiamo infine che Elisa Farinetti, Business Developer e cofondatrice di Broken Arms Games, è tra le persone intervistate da Marco Bortoluzzi per il nostro dossier/inchiesta sul settore dei videogiochi in Italia.