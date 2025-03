Sumo Group vende il publisher Secret Mode a Emona Capital

Sumo Group ha comunicato di aver ceduto l’etichetta di publishing Secret Mode alla società di investimenti Emona Capital. Non sono stati resi noti i termini dell’accordo.

Emona Capital, lo ricordiamo, ha già le mani in pasta nel settore dei videogiochi: l’anno scorso, infatti, ha siglato una partnership con Relic Entertainment, mentre possiede anche Amber Studio. Con Secret Mode, la società punta a investire non solo nello sviluppo di videogiochi ma anche nel publishing.

Viene infine precisato che l’etichetta continuerà a operare in maniera indipendente, con un’attenzione particolare al mercato dei videogiochi indipendenti per PC e console. Ed Blincoe e James Schall, già a capo di Secret Mode prima dell’acquisizione, rimarranno al comando della società. Tra i videogiochi pubblicati in passato dall’etichetta citiamo Deathsprint 66, A Little to the Left e Still Wakes the Deep.