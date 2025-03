PlayStation Studios: ulteriori licenziamenti per Visual Arts

In seguito alla cancellazione di vari progetti live service, tra cui quelli in sviluppo presso Bend Studio e Bluepoint Games, PlayStation Studios ha operato licenziamenti nella controllata Visual Arts.

I tagli al personale hanno coinvolto un numero imprecisato di dipendenti, come riportato da Ethan Gach sulle colonne di Kotaku, ma in gran parte hanno colpito persone che stavano lavorando ai suddetti live service.

Ricordiamo che Visual Arts è uno studio di supporto con base a San Diego, in California, che si occupa di fornire assistenza in campo tecnico e artistico ai vari studi della scuderia PlayStation. Nel recente passato ha lavorato spalla a spalla con Naughty Dog alla realizzazione delle remaster di The Last of Us Parte I e Parte II.