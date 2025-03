Annunciato Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, in uscita a luglio

Activision ha annunciato Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, la raccolta dei due videogiochi di skateboarding curata da Iron Galaxy Studios. Il pacchetto ripropone i contenuti classici che hanno fatto la storia del brand, arricchendoli con novità per renderlo attuale e coinvolgente: tra queste nuove modalità, miglioramenti grafici e il multiplayer cross-platform.

I giocatori potranno sfidarsi in trick battle, competere per il punteggio più alto e dimostrare le proprie abilità nei nuovi park, progettati per offrire linee ancora più fluide e possibilità di combo spettacolari. Inoltre il gameplay si è evoluto: il sistema di trick è stato affinato per garantire maggiore fluidità nelle combo, mentre la fisica aggiornata restituisce un controllo più preciso e reattivo. Elementi iconici come manual, revert e wall plant tornano per permettere di concatenare sequenze sempre più spettacolari, mentre nuove animazioni e dettagli migliorano l’esperienza su ogni superficie.

Diversi i personaggi giocabili: oltre a leggende come Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero e Rodney Mullen, i giocatori potranno scegliere anche tra i talenti emergenti dello skate, tra cui Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright e Yuto Horigome.

Infine, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 potrà contare su una colonna sonora che spazia dal punk all’hip-hop. Dai classici come Ace of Spades dei Motörhead e Mass Appeal dei Gang Starr fino a nuove tracce che rappresentano lo skate di oggi. La selezione musicale include anche Amoeba degli Adolescents, 96 Quite Bitter Beings dei CKY, Not the Same dei Bodyjar e Outta Here di KRS-One.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sarà disponibile l’11 luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Inoltre sarà incluso al lancio nel catalogo del servizio Game Pass.