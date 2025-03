Bandai Namco celebra il 45° anniversario di PAC-MAN

Bandai Namco ha dato inizio ai festeggiamenti per il 45° anniversario di PAC-MAN, con una serie di attività e iniziative volte a celebrare l’iconico personaggio dei videogiochi.

Nato nel 1980 come cabinato arcade della Namco, PAC-MAN è diventato uno dei franchise videoludici più longevi di sempre. Nel gioco originale, i giocatori devono divorare i Pac-dot mentre la simpatica pallina gialla viene inseguita dai fantasmi fantasmi in una serie di labirinti sempre più difficili. Dall’introduzione ufficiale di questo gameplay e game design innovativi, PAC-MAN è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale che ha saputo conquistare diverse generazioni di giocatori.

La sua popolarità ha portato a diversi seguiti come Ms. PAC-MAN, un programma di merchandise completo, un singolo musicale di successo e due serie televisive animate. Grazie ai suoi risultati da record, PAC-MAN è stato riconosciuto dal Guinness World Records come il “Gioco arcade di maggior successo di tutti i tempi”.

Per festeggiare questa ricorrenza, quest’anno uscirà Shadow Labyrinth, un videogioco action platform 2D che si basa su un’interpretazione alternativa della storica IP. Bandai Namco condividerà maggiori dettagli su questo nuovo titolo nei prossimi mesi. Inoltre, ci sarà PAC-MAN Simulator su Roblox, una collaborazione con Supersocial, che consentirà ai fan di giocare ad alcune avventure a tema del 45° anniversario. I fan possono anche mettere le mani su una serie di accessori di gioco in edizione speciale dedicati a PAC-MAN per Nintendo Switch e Xbox One / Xbox Series da parte di PowerA, nonché alcuni nuovi giocattoli elettronici creati appositamente per il 45° anniversario da dreamGEAR.

Inoltre, a partire dal 22 marzo, Little Lion, in collaborazione con Bandai Namco Entertainment Europe, lancerà la “Live Experience PAC-MAN” purtroppo solo nel Regno Unito presso l’Arcade Arena di Manchester. L’attrazione inviterà i partecipanti a entrare in un labirinto interattivo a grandezza naturale per un’avventura multisensoriale. I partecipanti potranno ottenere le celebri Power Pellet, evitare i classici fantasmi, Blinky, Pinky, Inky e Clyde, e accumulare punti nella loro missione per conquistare la vittoria. Il gameplay si ispira al gioco originale, ma i giocatori potranno aspettarsi nuovi livelli bonus esclusivi che saranno disponibili solo in questa esperienza live.

Per finire, Bandai Namco Entertainment Europe ha confezionato un trailer diretto da Miles Cable di Bodega Virtual e prodotto da LEFT. Il filmato presente in testa all’articolo è stato realizzato grazie all’Unreal Engine per mostrare la celebre icona attraverso diverse epoche reimmaginando il suo mondo con una grafica moderna e una narrazione dinamica. È stato inoltre creato un server Discord ufficiale per riunire la community.