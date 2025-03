Dotemu presenta Absolum, un nuovo action RPG beat 'em up

Dotemu ha presentato Absolum, un nuovo action RPG con scontri tipicamente beat ‘em up sviluppato da Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) e Supamonks.

Definito come un “rogue ‘em up” data la natura roguelite del gioco, Absolum è ambientato nel mondo di Talamh, dove un evento catastrofico causato dalla magia ha spinto il Re del Sole Azra a conquistare tutte le terre e le fonti di magia in una guerra brutale, massacrando qualsiasi mago non fosse disposto a servirlo. La speranza di Talamh ora è riposta in una banda di ribelli aiutati da un misterioso e mitologico mentore noto come Uchawi e dalle altrettanto potenti Root Sisters, che insieme si oppongono alla ricerca del potere totale di Azra esercitando un’antica magia proibita. Queste forze mitiche aiutano i ribelli con una magia sorprendente mentre alimentano una resistenza, combattono la presa di ferro di Azra su Talamh e scoprono il segreto dietro il dominio in continua crescita di Azra.

Combatteremo nei panni di uno dei quattro ribelli, ognuno con un set di abilità, personalità e motivazioni uniche. Per ora sono stati presentati due dei quattro personaggi giocabili: Galandra, un’agile combattente con la spada adatta al combattimento ravvicinato; e Karl, un nano simile a un carro armato che può contare su pugni devastanti e un fucile per abbattere i nemici da lontano.

“Absolum è la creazione più audace di Dotemu finora, rappresenta la nostra prima IP originale e una nuova iniziativa cruciale per il futuro di Dotemu“, ha affermato Cyrille Imbert, CEO di Dotemu. “Absolum si basa sulle conoscenze acquisite dalla nostra precedente collaborazione con Guard Crush Games e dal nostro lavoro di editori su Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, nonché sulla passione che condividiamo da sempre con Guard Crush Games per i titoli beat ‘em up classici e moderni. Il nostro obiettivo finale è far evolvere radicalmente il potenziale del genere in un modo che sia unico rispetto ai tradizionali brawler che tutti abbiamo imparato ad amare, e sapevo che il team era adatto a raggiungere questo obiettivo fin dalla prima volta che ho giocato ad Absolum“.

Absolum sarà disponibile nel corso del 2025 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Potrà inoltre contare sulla colonna sonora originale composta da Gareth Coker, già autore delle soundtrack di Prince of Persia: The Lost Crown, Ori and the Will of the Wisps, Halo Infinite.