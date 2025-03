Acclaim torna in vita grazie a un gruppo di investitori

Una cordata di investitori ha rilevato il marchio Acclaim e si sta preparando al rilancio dello storico publisher degli anni Ottanta e Novanta.

Nata nel 1987, l’etichetta ha pubblicato diversi titoli di successo, tra cui i videogiochi appartenenti alle serie NBA Jam, Turok e Mortal Kombat. Dopo un periodo di espansione avvenuto negli anni Novanta, il publisher ha attraversato una forte crisi nei primi Duemila che hanno portato a un rapido declino e alla successiva bancarotta avvenuta nel 2004.

Ora Russell Binder di Striker Entertainment, Mark Caplan di Ridge Partners, e Jeff Jarrett di Global Force Entertainment hanno acquisito il marchio per dar vita a un nuovo publisher sotto la direzione di Alex Josef, nominato CEO di Acclaim. Segnaliamo che in passato Josef è stato responsabile dell’etichetta indipendente Graffiti Games (Turnip Boy Commits Tax Evasion, The King’s Bird, Elderand).

La rediviva Acclaim punta non solo a fornire supporto agli sviluppatori indipendenti alle prese con dei videogiochi originali, ma anche a riportare in auge alcuni dei franchise del passato: “La nostra visione per l’evoluzione di Acclaim include un mix di prodotti che unisce il meglio dei titoli indipendenti di sviluppatori che stanno costruendo i propri brand, assieme alla nostra abilità di matchmaking per collegare i puntini [gli sviluppatori ndr] con marchi globali culturalmente rilevanti“, ha dichiarato Alex Josef ai taccuini di Game Developer.

Viene infine fatto sapere che la nuova Acclaim ha già firmato diversi contratti per la realizzazione di più progetti, ma per il momento vige il più stretto riserbo a riguardo.