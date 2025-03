PlayStation apre le registrazioni al nuovo programma beta

Sony ha aperto le registrazioni per il nuovo programma PlayStation beta, il quale permetterà agli interessati di provare in anteprima videogiochi e funzionalità in sviluppo.

L’intento di questo programma è quello di creare una piattaforma centralizzata attraverso il quale gli utenti possano registrare l’interesse a partecipare a una serie di future versioni beta PlayStation. La registrazione al programma beta di PlayStation consentirà di ottenere l’accesso a versioni in divenire di giochi per console PS5 e PC, alle nuove funzionalità della console PS5, alle funzionalità dell’app PlayStation e infine alle funzionalità dell’esperienza utente sul sito PlayStation.com.

Basterà iscriversi una volta alla piattaforma per registrare l’interesse per le varie beta, mentre nell’eventualità in cui si riceva un invito per una beta specifica sarà possibile decidere se partecipare o meno alla prova. Gli unici requisiti richiesti sono il possesso di un account PlayStation Network valido, la residenza in una regione in cui è disponibile il programma PlayStation beta (tra cui l’Italia), e il soddisfacimento dei requisiti minimi di età previsti dalla legislazione vigente.

Per registrarsi al programma basta compilare il modulo presente sul sito ufficiale.